For Honor sa besplatnim DLC-om

Ubisoft neće naplaćivati DLC pakete za For Honor. Uz to, potvrdili i da idući beta test obećavajućeg naslova spremaju za siječanj.

Ubisoft je najavio da će svi paketi dodatnih sadržaja za novi akcijski naslov For Honor biti dostupni besplatno za sve igrače. Sudeći po voditelju projekta Damienu Kiekenu, sav DLC za For Honor će biti besplatan zato što ne žele dodatno fragmentirati zajednicu igrača. For Honor će nakon izlaska podržavati veća razvojna ekipa unutar Ubisofta, a u pripremi za DLC su novi modovi igre, nove mape i drugi dodatni sadržaji.

For Honor ipak neće u potpunosti zaobići mikrotransakcije. Kieken je poručio da će se u mikrotransakcijskom dućanu naći Steel, odnosno virtualna valuta kupnjom koje će biti moguće nešto brže doći do željenih nagrada. Naravno, Steel će biti moguće zaraditi i kroz igru, tako da će i igrači koji se ne odluče na otvaranje novčanika moći skupiti sve nagrade.



Ubisoft je otkrio da slijedeću fazu zatvorenog beta testiranja za For Honor možemo očekivati u siječnju 2017. godine. Beta će sadržavati prostranstva Ashfelda, Valkenheima i Myrea, sa novim multiplayer sukobima između ratobornih Vikinga, Samuraja i Vitezova.