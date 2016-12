For Honor zahtijeva stalnu internetsku vezu

Ubisoft je potvrdio kako će za igranje ove akcijske igre igrači stalno morati biti spojeni na internet

Iako je For Honor zamišljen primarno kao multiplayer igra ona ima i kampanju za jednog igrača. Oni koji žele odigrati samo taj aspekt igre svejedno će morati stalno imati pristup internetskoj vezi. Glasina se najprije pojavila na portalu NeoGAF, a nedugo nakon toga je izdavač Ubisoft to potvrdio.



"Možemo potvrditi kako je For Honor 'always online' iskustvo. Dio stvari koje vam trebaju za progres nalaze se online i uklopljene su i u priču i u multiplayer mod. Zbog toga će igrači morati biti spojeni na internet cijelo vrijeme kako bi igrali For Honor", napisao je zaposlenik Ubisofta.



Bit će zanimljivo vidjeti hoće li vas igra izbacivati u glavni izbornik ako imate nestabilnu vezu, kao što se događa kada recimo sami igrate Diablo III. Kako bilo, For Honor izlazi 14. veljače za PC, Xbox One i PlayStation 4, a sve što je Ubisoft do sada objavio o igri možete pronaći na službenim stranicama.