Friday the 13th stiže u svibnju

Razvojni studio Gun Media je najavio da Friday the 13th: The Game možemo očekivati krajem svibnja na PC-u i konzolama

Razvojne kuće Gun Media i Illfonic su potvrdile da će Friday the 13th: The Game biti objavljen 26. svibnja na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Sama igra će biti dostupna isključivo na digitalno distribucijskim servisima, i to pod cijenom od 40 dolara.



Uz to, tvorci igre su poručili da će Friday the 13th isprva zaživjeti samo u multiplayeru. Friday the 13th tako krajem svibnja stiže sa asimetričnim 1v7 multiplayerom u kojemu sedmorica igrača pokušava preživjeti preostalog igrača koji ih vreba u ulozi Jasona Voorheesa. Multiplayer će po izlasku uključivati sveukupno tri mape; Camp Crystal Lake, Higgins Haven i Packanack Lodge.



Gun Media i Illfonic poručuju da na obećanu kampanju za jednog igrača nisu zaboravili, no da im je ipak potrebno nešto više vremena za dovršavanje razvoja. Single player će u Friday the 13th: The Game biti dodan kroz besplatnu nadogradnju koja stiže u ljetnim mjesecima.