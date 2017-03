Full Throttle Remastered izlazi sredinom travnja

Double Fine je objavio datum izlaska uljepšane verzije kultne point and click avanture uz otvaranje predbilježbi za PC verziju putem GOG-a

Full Throttle je avantura koja je izašla 1995. godine i pratila vođu biciklističke bande Bena Throttlea. Kako ništa nije u svijetu jednostavno, tako se i on nađe upleten u razne zavrzlame među kojima je i ubojstvo.



Ima već neko vrijeme da je Double Fine s Tim Schaferom na čelu počeo prilagođavati klasične modernim sustavima - tretman su već dobili Grim Fandango i Day of the Tentacle - a uskoro će im se pridružiti i Full Throttle Remastered. Kao i druge dvije igre, uljepšana je grafika i poboljšan zvuk, a svi oni koji žele doživjeti igru kao što je bila prije 22 godine mogu uključiti tu opciju.



Full Throttle Remastered izlazi 18. travnja za PC, PlayStation 4 i PS Vitu, dok je predbilježbe trenutno moguće obaviti samo putem GOG-a. Avantura će se do datuma izlaska prodavati po cijeni od 11,39 eura, pa ako ste zainteresirani zaputite se na taj servis koji prodaje igre bez DRM zaštite. Ako vas zanima nešto drugo, posjetite službene stranice.