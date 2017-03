Furi - izašao DLC One More Fight

Furi je dobio prvi i jedini DLC. One More Fight donosi novog bossa, arenu i glazbenu podlogu

Arkadno akcijski naslov Furi je dobio prvi DLC nazvan One More Fight. Radi se o prvom i jedinom planiranom DLC-u za Furi u kojemu je glavna značajka nova boss bitka protiv The Flamea, novog protivnika koji će temeljito istestirati sve vještine naučene tokom glavne kampanje.

Sukob sa novim bossom je dizajnirao Takashi Okazaki, kreator hvaljenog anime serijala Afro Samurai, baš kao i novu arenu. Iza glazbene podloge stoji Scattle. Razvojni studio The Game Bakers ističe da je DLC One More Fight moguće zaigrati na modovima težine Furi i Furier. DLC One More Fight je na Steamu i PlayStation Networku dostupan po cijeni od 3,99€.

Prošlogodišnji Furi je zapravo najlakše opisati kao stilizirani boss rush naslov koji spaja više žanrova, od arkadnih borbi do twin-stick pucačina. Osim po upečatljivom vizualnom stilu, Furi se ističe i po izvrsnoj elektronskoj glazbenoj podlozi iza koje stoje Carpenter Brut, Scattle, Danger, Waveshaper i drugi. Uz to Furi je na Steamu vrlo pozitivnom ocjenom ocijenilo čak 95% igrača.