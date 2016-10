Furi u izradi za Xbox One

Ovogodišnji akcijski indie ljetni hit u kojem su do sada uživali igrači na računalima i PlayStationu 4 stići će i na Microsoftovu konzolu

Furi je kombinira borbe s bossevima i bullet hell žanr uz izuzetno nabrijavajuću glazbenu pozadinu. Nalazite se u ulozi čovjeka koji mora pobjeći iz zatvoreništva, a put do slobode mu priječe opaki čuvari. Priča je pomalo konfuzna i psihodelična, ali zbog toga ima poseban šarm.



Igra je izašla početkom srpnja istovremeno za PC putem Steama i za PlayStation 4, a igrači na obje platforme su bili oduševljeni igrom. Uskoro će i vlasnici Xboxa One moći uživati u Furiju, budući da je razvojni tim The Game Breaker najavio kako radi na toj verziji.



Port za Microsoftovu konzolu imat će nešto ekskluzivnog sadržaja i novog bossa. Razvojni tim nije bio spreman otkriti više detalja o njemu, kao ni odrediti točan datum izlaska ove verzije. Sigurni smo da će razvojni tim objaviti više informacija čim budu spremni, a do tada možete baciti oko na video u kojem smo snimili gameplay.