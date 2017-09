Furi na tri milijuna igrača

Furi se pokazao kao pun pogodak za razvojnu ekipu The Game Bakers. Osnivač studija je otkrio da ga je zaigralo više od tri milijuna igrača

Uzbudljivi arkadni naslov Furi je do sada zaigralo više od tri milijuna igrača. Sudeći po osnivaču studija The Game Bakers, Emericu Thoi, Furi je nadmašio sva očekivanja, pogotovo ako se u obzir uzme da se radi o prvom im projektu za PC i aktualne konzole.

No, usprkos uspjehu, nastavak nije u planu. Thoa je objasnio da je Furi od samog početka zamišljen kao samostalan projekt, te da su i priča i svijet i svi ostali elementi igre dizajnirani za jedninstveno iskustvo. Naravno, to ne znači da The Game Bakersi već nisu počeli s radom na novom projektu koji će očigledno biti nešto potpuno drugačije.

Furi je u srpnju prošle godine objavljen na PC-u i PlayStationu 3, da bi do Xboxa One došao u prosincu 2016.. Kao što je poznato, radi se o jedinstvenom spoju hack and slash i bullet-hell naslova koji se osim po visokoj težini ističe i po frenetičnom i preciznom sustavu borbe, te po nagrađivanom synthwave soundtracku.