Galactic Civilizations III - nadogradnja i promocija

Stardock je usporedo s novom nadogradnjom organizirao promotivnu prodaju igre i svih dodataka na Steamu

Stardockova 4X strategija Galactic Civilizations III je jučer nadograđena novom zakrpom verzije 2.0 koja u svijet igre uvodi nove promjene.

Među inima se ističe Starbase Administrators koji igračima omogućava vođenje manjih, no svejedno kompetitivnih imperija, kao i poboljšanja umjetne inteligencije. Ista su poglavito usmjerena na diplomatske odnose, te računalo prema riječima developera sada mnogo "ljudskije" rješava kompleksne odnose i trgovinu sa susjedima.

Uz to, korisničko sučelje je unaprijeđeno novim opcijama, a kako bi proslavili izlazak ove velike nadogradnje, developeri su u suradnji sa Steamom organizirali promotivnu prodaju same igre i svih dodataka uz popuste koji sežu i do 75 posto.

Dodatne detalje o nadogradnji 2.0 potražite ovdje.