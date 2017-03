Ghost Recon Wildlands dobio je novu veliku zakrpu

Nova zakrpa Ubisoftove taktičke open-world pucačine dostupna je na svim platformama i prema riječima developera popravlja sve dijelove igre

Ubisoftov Ghost Recon Wildlands dobio je drugu veliku zakrpu nakon izlaska. Zakrpa je dostupna na svim platformama – PC-ju, PlayStationu 4 i Xboxu One – na koje je donijela niz promjena koje, prema riječima razvojnog tima, ispravljaju sve segmente igre.

Neke od najzanimljivijih promjena odnose se na mogućnost isključivanja radija „po defaultu“, ali i biranja tipa vozila koje će se pojaviti nakon što iskoristite vještinu Drop Vehicle. Razvojni se tim pobrinuo igru prilagoditi ljevacima na PC-ju koji odsad mogu remapirati naredbe unaprijed postavljene na tipke Home, End, Insert, Delete, Page Up i Page Down.

Zakrpa je na konzolama teška oko 3 GB, dok je na PC-ju dva GB veća. Lista svih promjena koje donosi suviše je duga i nema je smisla prenositi ovdje, no zainteresirani je igrači mogu pronaći na službenom webu.

Ghost Recon Wildlands na tržište je s tigao 7. ožujka, nedugo nakon megauspješne bete koja je srušila sve Ubisoftove rekorde. Rekorde je nastavila rušiti i finalna verzija koja je postala najbrže prodavana igra ove godine u prva 24 sata distribucije, ispred Horizon Zero Dawna, Zelda: Breath of the Wilda i ostalih.