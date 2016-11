Ghost Recon Wildlands - otvorena beta u pripremi

Otvorena beta Ghost Recon: Wildlands najvjerojatnije stiže početkom iduće godine. Prije toga nas čeka nekoliko faza zatvorenih testiranja

Ubisoftovov čelnik Yves Guillemot je na nedavnom sastanku s ulagačima otkrio da će taktičku pucačinu Ghost Recon: Wildlands biti moguće isprobati kroz otvorenu beta koja bi trebala zaživjeti u idućem kvartalu. Budući da Ubisoftov trenutni poslovni kvartal završava u prosincu, čini se da ćemo se Wildlandsa dokopati početkom 2017. godine. Kao što je poznato, službeni datum izlaska igre na PC-u i konzolama je zakazan za 7. ožujak.



Sudeći po Guillemotu, Wildlands će proći kroz nekoliko temeljitih faza testiranja prije puštanja u prodaju. Trenutno je u planu nekoliko zatvorenih beta testova, te gorenavedena velika otvorena beta, sve u svrhu da sami igrači vide o čemu se radi i na što je nalik ono što Ubisoft sprema za Wildlands. Čelnici tvrtke se već lagano nadaju ponoviti uspjeh ovogodišnjeg The Divisiona, koji je prodajnim rezultatima pokorio sve prethodne Ubisoftove naslove.

Ghost Recon: Wildlands je u pripremi za PC, Xbox One i PlayStation 4. Radnja igre je smještena u Boliviju, a prati elitnu postrojbu nazvanu jednostavno The Ghosts kojoj je jedini cilj zaustaviti moćni i beskrupulozni kartel Santa Blanca. Radi se o pucačini iz trećeg lica sa posebnim naglaskom stavljenim na taktičke elemente. Iako će kampanju biti moguće završiti sa tri AI suborca, tvorci igre iz studija Ubisoft Paris su do sada istaknuli da će Wildlands biti najbolje zaigrati u kooperativnom multiplayer modu sa tri prijatelja.