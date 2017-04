Ghost Recon: Wildlands - uskoro ekspanzija Narco Road

Prva ekspanzija za Ghost Recon: Wildlands stiže 25. travnja. Vlasnici Season Passa na PC-u i konzolama će je moći zaigrati nešto ranije

Ubisoft je otkrio da već 25. travnja možemo očekivati Narco Road, prvu ekspanziju za Ghost Recon: Wildlands. Točnije, sama ekspanzija će biti dostupna već od 18. travnja za vlasnike Ghost Recon: Wildlands Season Passa, dok nešto kasnije stiže u samostalnom izdanju sa cijenom od 15 dolara.

Narco Road dolazi sa novom misijom u kojoj je glavni cilj infiltrirati bande pod vodstvom bešćutnog El Invisiblea. Jedini način za razbijanje dotičnog kartela je zadobivanje povjerenja od El Invisibleovih podređenih Eddia Escovada vođe bande Kamikaze, Artura Reya vođe Death Ridersa i Tonia Mateosa vođe Jinetes Locosa. Ekspanzija Narco Road krije 15 novih misija, te četiri nove vrste sporednih misija. Uz to, tu su i četiri nove odore, devet novih oružja, te četiri nove vrste vozila. Narco Road je prva od sveukupno dvije planirane ekspanzije za Ghost Recon: Wildlands. Prije kraja godine nas tako čeka druga ekspanzija nazvana Fallen Ghosts.

Uz samu ekspanziju, Ubisoft je još jednom potvrdio da između 12. i 14. travnja stiže nova nadogradnja putem koje će u Wildlands dodati tjedne izazove za kooperativne i solo kampanje. Prva sezona tjednih izazova dolazi pod nazivom The Rise of Fall of Unidad.