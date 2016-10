Glasine kažu da novi Beyond Good and Evil nije nastavak

Iako ga nestrpljivo čekamo već godinama, pravi nastavak Beyond Good and Evila nećemo dočekati tako brzo, ono što ćemo dobiti bit nešto „drugačije“

Sorry Ferritin, čini se da pravi nastavak Beyond Good and Evila nećemo dobiti tako brzo, barem ako je vjerovati riječima neimenovanih izvora koji su za portal LetsPlayVideoGames.com potvrdili kako je nadolazeća igra zapravo svojevrsni prošireni remake originala.

„Prema našem izvoru, igra je trenutno koncipirana tako da nanovo ispriča dio Jadeine priče iz originalne igre, osvježi Pey'jevu priču te proširi završetak originala.“ – stoji u objavi na iznad spomenutom portalu. „Ideja je da igrači koji nisu odigrali prethodnika mogu uskočiti u novu igru koja će biti objavljena s podnaslovom, a ne brojem iza naslova. Osim toga, igra će zaokružiti priču i time zadovoljiti fanove kojima cliffhangerna kraju igre nije pasao.“

Ovo nije sve što je ekipa s LetsPlayVideoGamesa otkrila. Od drugog su izvora navodno saznali kako postoje planovi za objavljivanje novog CGI trailera koji bi trebao biti objavljen vrlo brzo, te kako će igra na tržište stići najranije u ljeto 2018. godine. Po običaju, ove informacije valja primiti s rezervom, glasine su najčešće samo to.

Bile ove informacije točne ili ne, vrijeme do službene potvrde možete skratiti igranjem originala koji je odnedavno na Uplayu dostupan potpuno besplatno.