GOG održava veliku rasprodaju

U sklopu velike rasprodaje za "povratak u školu" GOG je pokrenuo svoju Connect inicijativu za prebacivanje igara sa Steama

Na GOG-u se trenutno događaju dvije stvari. Osim što možete pronaći selekciju igara po sniženim cijenama, vlasnici ovog servisa za prodaju igara bez DRM-a zaštite odlučili su pokrenuti drugu rundu dodavanja igara koje već posjedujete u svojoj Steam kolekciji.



Od aktualne ponude igara možemo spomenuti popuste na kolekcije sljedećih izdavača: THQ Nordic, Interplay, Versus Evil, Lucas Arts i Devolver Digital, a uz njih spomenuti Heroes of Might and Magic, Anno i Myst kolekcije koje su također snižene.



Ako vas zanima prebacivanje nekih igara sa Steama na GOG, a da za to ne morate ništa platiti imate sljedećih šest dana za spajanje ta dva računa i moći ćete dobiti do 17 naslova bez DRM zaštite među kojima su OlliOlli, Hotline Miami, Teslagrad, Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut, X: Gold i X Rebirth.



Cijelu ponudu možete pregledati na stranicama Good Old Gamesa, a za spajanje računa i sav popis igara u ovoj turi GOG Connecta zaputite se ovdje.