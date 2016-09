GOG vraća novac za Armello

Nakon što je razvojni tim League of Geeks izdao novi DLC za ovu stratešku igru samo na Steamu, GOG je odlučio ponuditi povrat novaca

Glavna prednost GOG.coma u odnosu na Steam je ta što taj servis nudi igre bez DRM zaštite, što u prijevodu znači da ako kod njih kupite igru ona je vaše vlasništvo i ne morate instalirati nikakve dodatne programe za njeno pokretanje.



Zbog toga možete zatražiti povrat novaca za igru Armello ako ste je kupili na GOG-u. Točan razlog tome je to što je krajem kolovoza izašao DLC pod imenom Usurpers za nju, ali samo na Steamu. Uz to, ovaj DLC se iz neizrečenih razloga nikad neće ni pojaviti na GOG-u, što znači da nikad nećete moći imati cjelovitu verziju igre bez DRM-a.



"Zbog promjena GOG.com verzije Armella i činjenice da neke online funkcionalnosti i budući sadržaj za igru neće biti dostupan na GOG.comu želimo biti sigurni da svi prijašnji vlasnici igre imaju izbor. Ako smatrate da trenutna verzija Armella nije nešto što ste htjeli kad ste kupili igru molimo vas da kontaktirate naš tim za podršku i zatražite povrat novaca", rekla je ekipa iz GOG-a.



Glavni čovjek League of Geeksa je rekao da iako druge igre nude DLC bez DRM zaštite, naivno je misliti kako je svim razvojnim timovima implementacija toga odmah moguća. Cijelo objašnjenje koje nije pretjerano jasno ni obzirno napisano možete pročitati ovdje, ali lijepo je od GOG-a da su se odlučili na taj potez.