"Najveći RPG svih vremena" je odobren od strane zajednice i kreće u prodaju krajem svibnja

Možda nam objava kako je Grimoire: Heralds of the Winged Exemplar dobio zeleno svjetlo na Steamu ne bi upala u oko da uz nju nisu vezane neke zanimljive statistike.

Naime, kako kažu autori, riječ je o najvećoj RPG igri svih vremena koja je u razvoju dvadeset godina, te je ujedno posveta klasicima kao što su Wizardry, Might & Magic, Lands of Lore, Anvil of Dawn, DungeonMaster i Eye of the Beholder.

Kako kaže opis, u solo igri je igračima dostupno čak 600 sati igrivosti, gotovo 250 mapa za istraživanje, 144 magije, 14 rasa, 15 profesija, 64 inteligentna NPC-a, preko 1.000 predmeta i tako redom.

Prema planu, Grimoire: Heralds of the Winged Exemplar će biti pušten u prodaju 29. svibnja, a dodatne detalje kojih ima poprilično potražite ovdje.