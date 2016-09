GTA Online – bajkeri stižu početkom listopada

Novo proširenje GTA Onlinea koje u Rockstarovu igru donosi podršku za osnivanje motorističkih klubova bit će dostupno od 4. listopada – potvrdio je razvojni tim

Rockstar je i službeno potvrdio da će njegov GTA Online idućeg mjeseca dobiti podršku za „podzemne motociklističke klubove“. Nova komponenta bit će dostupna od 4. listopada i igračima će omogućiti da službeno rade ono što neslužbeno čine još od izlaska igre 2013. godine.

Paralelno s podrškom za osnivanje motociklističkih klubova stižu i novi igraći modovi, te niz novih vozila, oružja i komada odjeće kojima će igrači moći ukrasiti svoje avatare. Detaljnije informacije o novim motociklima još uvijek nisu dostupne, no znamo da će jedan od njih biti Western Rat Bike kojeg možete vidjeti na slici koju prilažemo ispod.

In-game motociklistički klubovi moći će imati do osam članova, a zanimljivo je da će postojati i specifični činovi, poput predsjednika, prospecta i ostalih. Zahvaljujući novim mogućnostima članovi moto klubova moći će pristupiti posebnim mehaničarima, no još uvijek je nejasno kakve će im to pogodnosti osigurati.

Više informacija možete potražiti na Rockstarovom službenom blogu.