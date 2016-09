GTA Online dobiva nadogradnju Bikers

Nije poznato kada, no uvjereni smo da mase fanova nestrpljivo čekaju osnivanje vlastitih bandi, pardon, klubova

Ekipa Rockstar Gamesa je objavila kako u svijet Grand Theft Auto Onlinea uskoro stiže nova ekspanzija pod imenom Bikers.

Kako joj i samo ime govori, ista je fokusirana na motocikle, točnije, omogućit će igračima osnivanje vlastitih klubova do osam igrača u kojima će svatko imati svoju ulogu, od pripravnika do predsjednika kluba - gledali ste valjda Sons of Anarchy.

Pred nama je niz novih kompetitivnih i kooperativnih misija, novi primjerci motocikala koji će biti vezani uz spomenute klubove, kao i nove poslovne prilike.

U Rockstaru napominju kako je ovo jedna od ovećih nadogradnji svijeta GTA Onlinea koja donosi čitav niz novih sadržaja, iako se očekivano vrijeme pojave u detaljnijem opisu kojeg možete pročitati ovdje ne navodi.