GTA V ponovo najprodavaniji

Baš bismo voljeli saznati koliko je točno primjeraka GTA V zabilježio na Steamu, a koliko na svakoj konzoli zasebno

Posljednji dan velike zimske rasprodaje na Steamu nije bitnije utjecao na ljestvicu najprodavanijih prošlotjednih naslova obzirom da igrači sigurno nisu čekali zadnji tren.

Kako smo već navikli u sličnim situacijama, GTA V je ponovo na samom vrhu zahvaljujući velikom popustu, a slijedi ga naš stari znanac Counter-Strike: Global Offensive.

Na trećem mjestu je odlični Planet Coaster, dok je svježi ASTRONEER završio četvrti ispred The Witcher 3: Wild Hunta - Game of the Year Edition.