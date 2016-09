Guerilla Games uživa bez Killzonea

Rad na Horizon Zero Dawnu razvojnom timu Guerilla Games pružio je prijeko potreban odmor od serijala Killzone na kojem je radio više od desetljeća

Guerilla Gamesov Hermen Hulst u nedavnom intervjuu za Game Informer potvrdio je da njegovi kolege uživaju u radu na Horizon Zero Dawnu. Osim činjenice da rade na projektu u koji strastveno vjeruju, doprinos uživanciji osigurava i činjenica da im je ova igra omogućila da odmore od serijala Killzone na kojem su radili posljednjih desetak godina.

„Vrlo je uzbudljivo raditi na Horizon Zero Dawnu. Nakon što više od desetljeće svog života uložite u jedan serijal, fantastičan je osjećaj razvijati nešto tako radikalno drugačije.“ – objasnio je Hust. „Zbilja volimo stvarati igre s fluidnim i kvalitetnim sustavom borbe te iznimne ZF svjetove, pa to pokušavamo napraviti i s novim projektom. Postoji mnogo sličnosti u temeljima Horizon Zero Dawna i Killzonea, no ono što je važno jest da nam nova igra donosi prijeko potrebno osvježenje.“

Hulst je objasnio i kako veliku ulogu igra drugačiji ton igara. Naime, dok je Killzone bio mračan, Horizon Zero Dawn bit će vrlo šaren i veličanstven. Ponudit će svijet kojeg će igrači htjeti istražiti, a ne od njega pobjeći.