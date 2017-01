Halo Wars 2 Blitz beta pred vratima

Halo Wars 2 Blitz beta je stigla na Windowse 10. 343 Industries je potvrdio da već 21. siječnja stiže i na Xbox One

343 Industries je objavio pregled glavnih značajki skorašnje Halo Wars 2 Blitz bete. Uz kraći video tutorial, više detalja o značajkama Blitz moda RTS-a Halo Wars 2 je dostupno na službenim stranicama. Vrijedi napomenuti da se u beta test Halo Warsa 2 trenutno moguće uključiti isključivo na Windowsima 10, dok Xbox One beta tek slijedi.

Blitz mod Halo Warsa 2 se temelji na skupljanju i igranju sa kartama jedinica, a glavni cilj je uz pomoć najjačih karata zadržati nadzor nad kontrolnim točkama i skupljati bodove. Pobjedu naposlijetku odnosi strana koja prva skupi 200 bodova. Blitz mod krije podršku za 1v1, 2v2 i 3v3 sukobe, a čak i beta verzija ima punu matchmaking podršku.

Vrijedi napomenuti da Halo Wars 2 Blitz beta zauzima solidnih 11,96 GB na disku, te da će biti dostupna do 30. siječnja. Završno izdanje Halo Warsa 2 stiže 21. veljače, no u ponudi je i posebno Ultimate Edition izdanje koje je dostupno po nešto višoj cijeni, ali će ga biti moguće zaigrati od 17. veljače.