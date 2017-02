Hearthstone - najavljena ekspanzija Journey to Un'Goro

Ekspanzija Journey to Un'Goro izlazi početkom travnja a krije 135 novih karata, novu arenu, te brojne druge sadržaje

Blizzard je najavio Journey to Un'Goro, iduću ekspanziju za Hearthstone. Datum izlaska je trenutno okvirno postavljen za početak travnja, a potvrđeno je da sa novom ekspanzijom stiže čak 135 novih karata.

Dodatni detalji o novim kartama tek slijede, a Blizzard je do sada otkrio tek njih nekoliko. Osim nove Shaman karte Volcano, predstavljena je i nova Mage karta Pyros, te je potvrđeno da će dodatne karte biti razotkrivane u redovnim intervalima počevši od 17. ožujka.

Naravno, uz nove karte, Journey to Un'Goro će uključivati i brojne preinake postojećih karata, a tu su i nove Adapt i Quest kategorije karata. Primjerice, Quest karte stoje jedan mana kristal, a radi se o Legendary kartama koje će uvijek biti smještene u početnom štihu na početku sukoba. Više detalja je dostupno na službenim stranicama.