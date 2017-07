Hearthstone - najavljena ekspanzija Knights of the Frozen Throne

Iduća ekspanzija Hearthstonea je Knights of the Frozen Throne, a vodi nas na ledeni kontinent Northrend u sukob protiv Lich Kinga

Blizzard je službeno najavio Knights of the Frozen Throne, iduću ekspanziju za popularni TCG Hearthstone. Kao što se iz imena da naslutiti, nova ekspanzija se tematski oslanja na legendarnog Lich Kinga i kontinent Northrend, a sa sobom još jednom donosi čitav niz novih karata i drugih dodatnih sadržaja.



Točnije, Knights of the Frozen Throne će po izlasku uključivati čak 135 potpuno novih karata, među kojima će se posebno isticati nova Lifesteal klasa karata uz pomoć koje će igrači moći vraćati izgubljeno zdravlje napadima na protivnika. Uz to, Blizzard je za iduću ekspanziju spremio i nove Legendary Hero karte, koje će avatar igrača zamijeniti sa prikladnim Death Knightom koji osim novog izgleda krije i nove sposobnosti.

Osim novih karata o kojima konkretni detalji tek slijede, Knights of the Frozen Throne će sadržavati i značajnu single player komponentu i to u vidu besplatnih misija koje će kulminirati velikom bitkom protiv samog Lich Kinga. Knights of the Frozen Throne možemo očekivati u kolovozu ove godine.