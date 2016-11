Hearthstone - najavljena ekspanzija Mean Streets of Gadgetzan

Blizzard je potvrdio da iduća ekspanzija za Hearthstone izlazi prije kraja godine pod nazivom Mean Streets of Gadgetzan

Blizzard je ovoga vikenda u sklopu ovogodišnjeg Blizzcona službeno najavio The Mean Streets of Gadgetzan, iduću ekspanziju za popularni Hearthstone. Nova ekspanzija se sprema za PC, Android i iOS, a trebala bi izaći prije kraja godine. Sa sobom donosi čak 132 nove karte inspirirane Gadgetzanom, nekadašnjom prijestolnicom gnomova, te po prvi put igračima Hearthstonea pruža priliku za odabir između tri frakcije.

Dostupne frakcije su Grimy Goons, Kabal i Jade Lotus, a zapravo su razvrstane po klasama, tako da će samo određene klase moći koristiti nove karte pojedinih frakcija. Točnije, Hunter, Paladin i Warrior će se moći osloniti na karte Grimy Goonsa, Mage, Priest i Warlock na Kabal, a Druid, Rogue i Shaman na karte Jade Lotusa.



Nove karte će biti moguće kupiti zarađenim goldom, standardnim mikrotransakcijama ili ih osvojiti pobjedama u Arena modu, a na službenim stranicama se trenutno nalazi i posebna ponuda koja krije 50 špilova novih karata za cijenu od 45 €.