Hearthstone - nova ekspanzija u četvrtak

Blizzard je najavio da će iduća ekspanzija Hearthstonea, Mean Streets of Gadgetzan zaživjeti već 1. prosinca

Blizzard je potvtrdio da Hearthstone ekspanzija Mean Streets of Gadgetzan izlazi u četvrtak, 1. prosinca. Datum izlaska je potvrđen putem livestreama na Twitchu, a Blizzardovcii su dodatno potvrdili i predbilježnu cijenu ekspanzije od 44,99 eura. Točnije, radi se o cijeni predbilježbe za 50 špilova novih karata.



Mean Streets of Gadgetzan sa sobom donosi 132 nove karte i tri nove frakcije. Tu su frakcije Grimy Goons, Kabal i Jade Lotus, sa pripadajućim kartama podijeljenim po dostupnim klasama u Hearthstoneu. Točnije, Hunter, Paladin i Warrior će se moći osloniti na karte Grimy Goonsa, Mage, Priest i Warlock na Kabal, a Druid, Rogue i Shaman na karte Jade Lotusa.

Mean Streets of Gadgetzan je četvrta ekspanzija Hearthstonea. Kao što je otprije poznato, nove karte je moguće kupiti kroz Hearthstone Shop, a po izlasku će ih biti moguće kreirati i kroz Arcane Dust. Uz nove karte stiže i nova arena, dizajnirana po, naravno, opakim ulicama Gadgetzana, nekadašnje prijestolnice Gnomova.