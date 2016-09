Hearthstone - promjene udaraju na Shamane i Yogg Sarona

Iduća nadogradnja Hearhtstonea stiže u listopada, a rebalans se ovoga puta najviše odnosi klasu Shaman, te legendardnu kartu Yogg Sarona

Blizzard je najavio novi rebalans Hearthstonea koji stiže sa nadogradnjom 6.1.3. Na najvećem udaru nerf čekića su se ovoga puta našla klasa Shaman, te Yogg Saron, jedna od trenutno popularnijih Legendary karata. Blizzard objašnjava da su se odlučili skoncentrirati na promjene klasičnih karata koje ne rotiraju sa promjenama PvP sezona, te da i dalje namjeravaju aktivno pratiti snagu karata koje se koriste u Standard modu Hearthstonea.

Sudeći po službenim stranicama, Shaman se kroz proteklih nekoliko tjedana svrstao među najpopularnije klase Hearthstonea, te sa sa snagom pojedinih karata postavio kao vrlo moćan izbor. U novoj nadogradnji promjene čekaju dvije najpopularnije Shaman karte, Rockbiter Weapon i Tuskarr Totemic. Dok je cijena Rockbitera promijenjena sa jednog na dva mana kristala, karta Tuskarr Totemic od nove nadogradnje više neće moći pozvati bilo koji nasumičan totem, već isključivo jedan od tri osnovna totema.



Što se Yogg Sarona tiče kao karte koja se pokazala posebno popularnom u Tempo Mage i Token Druid kombinacijama, promjene podjednako upečatljive. Yogg Saron ubuduće više neće bacati nasumičan spell za svaki spell bačen tokom sukoba bez obzira na to uništi li sam sebe, već će navala spellova prestati čim se transformira, vrati u rotaciju karata, uništi ili poništi sa silenceom.

Sve gorenavedene promjene možemo očekivati u listopadu nešto prije završne Last Call serije turnira ovogodišnjeg Hearthstone World Championshipa. Ostale promjene koje stižu sa nadogradnjom 6.1.3 uključuju rebalans Hunter karte Call of the Wild (trošak mana kristala raste sa 8 na 9), Warrior karata Execute (mana kristali sa jedan na dva) i Charge, te univerzalne karte Abusive Sargeant. Više detalja je dostupno na službenim stranicama.