Hearts of Iron IV dobiva ekspanziju Together for Victory

Prva ekspanzija za Hearts of Iron IV je fokusirana na kolonijalnu pomoć Britaniji tijekom Drugog svjetskog rata

Paradox Interactive je najavio Together for Victory, nadolazeću prvu nadogradnju popularne strategije Hearts of Iron IV.

Spomenuta ekspanzija je fokusirana na Veliku Britaniju i njene kolonije koje će uskočiti u pomoć izoliranom otoku u mračnim trenucima u kojima najmoćnija vojna sila prijeti opsadom.

Australija, Kanada, Novi Zealand, Južna Afrika i Raj u Indiji će dobiti vlastiti "National Focus", nove vođe, nove kompanije i prikladnu povijesnu tehnologiju, te sudjelovati u obrani britanske Krune.

Hearts of Iron IV: Together for Victory uz sve navedeno donosi neke promjene u sustavu borbe i mogućnost unajmljivanja opreme od saveznika, a prema planu, u prodaji će se pojaviti uskoro.