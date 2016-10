Hide and Shriek u prodaji

U prvom tjednu se multiplayer horor Hide and Shriek prodaje uz dodatni popust na ionako neveliku cijenu

Kao što je obećano, ekipa Funcoma je jučer pustila u prodaju Hide and Shriek, akcijski multiplayer horor sklepan povodom Halloweena.

Hide and Shriek donosi mrežne desetominutne partije "jedan na jedan" u kojima je suparnika potrebno preplašiti više puta nego on to učini nama prije isteka vremena.

Kako smo već spominjali, "kvaka" je u tome da su oba igrača nevidljivi, te je za otkrivanje suparnika potrebno koristiti zamke i pomno razgledavati okolinu kako bismo uočili njegovu lokaciju.

Na raspolaganju nam je preko 30 čarolija koje možemo rabiti, te brojni načini na koje ćemo izvršiti zadatak uključujući maske Donalda Trumpa i Hillary Clinton, a dodatne detalje o svemu potražite ovdje.