Hitman dobio novi Elusive Target

Kao što je bilo rečeno, igra koja prati Agenta 47 i dalje svakog mjeseca dobiva besplatan sadržaj, a ovog puta je opet na redu nova meta

Io Interactive je za početak travnja pripremio novu metu, odnosno Elusive Target za svoju akcijsku igru Hitman. Ovo je dvadeset i treća koju su igrači imali prilike smaknuti otkad je prva epizoda izašla početkom ožujka prošle godine.



Nova meta vodi igrače u Pariz, a on je poznat pod imenom The Paparazzo. Oni koji žele odraditi tu misiju moraju posjedovati Hitman Episode 1: Paris i unutar 264 sata uspješno ubiti metu. Igrači kojima to pođe za rukom dobit će novo odijelo i rukavice za Agenta 47, a ako to uspijete napraviti s ocjenom "Silent Assassin" igra će vam to zabilježiti za otključavanje "zimskog odijela".



Osim Elusive Targeta, razvojni tim je ubacio novi Escalation Contract u saveznoj državi Colorado i jedan u Hokkaidu uz deset drugih ugovora. Ovog su mjeseca odlučili izdati sav novi sadržaj odjednom da se igrači odmah mogu pozabaviti onime što ih zanima. Ovo je prva Hitman igra koja je izašla u epizodičnom obliku, a budući da su Square Enix i Io Interactive zadovoljni rezultatima, igrači mogu očekivati drugu sezonu.