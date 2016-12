HoI IV: Together for Victory idući tjedan

Prva ekspanzija za Hearts of Iron IV je prema riječima autora spremna i čeka se 15. prosinac za njeno puštanje u prodaju

Uvijek vrijedna ekipa Paradox Interactivea je objavila kako Hearts of Iron IV: Together for Victory, prva ekspanzija za spomenutu stratešku igru kreće u prodaju 15. prosinca.

Kako smo prilikom najave prije mjesec dana pisali, spomenuta ne samo da predstavlja prvu nadogradnju, već postavlja temelje budućih dodataka koji će prema obećanju biti naknadno uvrštavani. Sam sadržaj ekspanzije Together for Victory je fokusiran na nacije koje nisu glavne supersile kojima se obično bavimo, ali su također aktivno sudjelovale u Drugom svjetskom ratu.

Igrači će tako u ovom povijesnom sukobu imati priliku voditi Kanadu, Australiju, Novi Zeland, Južnu Afriku i Indiju što je rijetkost, zajedno s unikatnim zapovjednicima, industrijskim korporacijama i svim ostalim elementima koji sačinjavaju ovaj odličan naslov.