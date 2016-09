Homefront: The Revolution dobio novi DLC

Pucačina koja se nije baš proslavila dobila je svoj prvi DLC koji proširuje njenu priču

Homefront: The Revolution izašao je nakon problematičnog razvoja krajem svibnja i blago rečeno nije oduševio ni kritičare ni igrače. Osim što je imao mnogo tehničkih problema, nastavak na originalni Homefront nije zadovoljio ni u jednom drugom području - nije bio pretjerano grozan, ali ni dovoljno dobar da pokrije prve nedostatke i opravda cijenu.



Do sada je razvojni tim Dambuster Studios zakrpama uspio popraviti performanse i ispraviti bugove, a izdali su i pet DLC-ova koji su u igru ubacili dodatan sadržaj. Sada je na red došao prvi DLC koji proširuje kampanju - The Voice of Freedom. Priča prati najtraženijeg čovjeka u Americi, Benjamina Walkera, i njegov pokušaj infiltriranja Philadelphije.



DLC je dostupan za PC, Xbox One i PlayStation 4 u sklopu Season Passa koji se prodaje po 24,99 eura i uključuje sav DLC izdan do sada ili ga možete kupiti zasebno po cijeni od 5,99 eura. Verziju za PC možete kupiti na Steamu ili Humbleu, a ako vas zanima više informacija posjetite službene stranice.