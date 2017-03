Horizon Zero Dawn na 2,6 milijuna u dva tjedna

Guerrilla Games i Sony su potvrdili da je open world hit Horizon Zero Dawn u svega dva tjedna došao do 2,6 milijuna prodanih primjeraka

Sony Interactive Entertainment je otkrio da je nedavno objavljena PlayStation 4 ekskluziva Horizon Zero Dawn premašila 2,6 milijuna prodanih primjeraka u svega dva tjedna nakon izlaska. Sudeći po izvješću iz Sonya, prodajne brojke uključuju digitalne i fizičke kopije igre. Horizon Zero Dawn se time postavio među najuspješnije dosadašnje naslove studija Guerrilla Games, a brzinom prodaje je nadmašio čak i poznati serijal Killzone.



Predstavnik Guerrilla Gamesa, Hermen Huist, je izjavio da su oduševljeni što je Horizon Zero Dawn odlično prihvaćen i kod kritike i kod publike, te da im je posebno drago što sa igračima mogu podijeliti entuzijazam koji su osjećali tokom razvoja igre. Huist je ujedno potvrdio da je Guerrilla Games već počeo sa radom na opsežnoj ekspanziji za Horizon Zero Dawn, no dodatne detalje nije otkrio.

Horizon Zero Dawn je open world naslov smješten u postapokaliptičnu budućnost u kojoj se šačica čovječanstva našla u svijetu u kojemu vladaju više i manje prijeteći roboti. U ulozi mlade Aloy cilj je otkriti tajne koje krije svijet Horizon Zero Dawna, te preživjeti opasnosti kojih definitivno ne manjka. Horizon Zero Dawn je u razvoju od 2011. godine, u Europi je objavljen 1. ožujka, a na Metacriticu trenutno nosi impresivnu prosječnu ocjenu od čak 89%.