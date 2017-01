Hoverkraft pucačina Crash Force stigla na Early Access

Da pucačine ne moraju biti samo iz prvog lica, niti imati vojnu tematiku, dokazuje i zanimljiv arena-shooter Crash Force kojeg odnedavno možete isprobati na Steamu

Ciparski nezavisni razvojni tim Ascanio Entertainment na Steamov je Early Access plasirao svoju novu igru Crash Force. Radi se o zanimljivoj arena pucačini u kojoj se umjesto vojnika napucavaju vješti vozači upravljajući raznim vrstama hoverkrafta.

U mečevima može sudjelovati do 12 igrača, po šest sa svake strane, a svaki koristi svoju verziju hibridne lebdjelice koju može prilagoditi kroz detaljni sustav nadogradnje. Dostupne su i kratkotrajne nadogradnje (power-up) koje je moguće ugrabiti za vrijeme trajanja meča. U trenutnoj Early Access verziji igrači na raspolaganju imaju tri igraća moda među kojima su Team Showdown, Capture the Flag i Control the Nest.

Crash Force na Early Accessu stoji 24,99 eura, a Ascanio Entertainment potvrdio je da će igra u nedovršenoj verziji uskoro postati dostupna i na Xboxu One. Konačna verzija igre još uvijek nema definiran datum izlaska, no razvojni tim očekuje da će s poslom biti gotov kroz pet ili šest mjeseci. Više informacija dostupno je na Steamu.