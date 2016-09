Humble časti, ugrabite Tropico 4

Politički simulator/menadžerska igra Tropico 4 privremeno je besplatno dostupna na Humbleu, a možete je aktivirati i na Steamu

Humble je većini poznat isključivo po povoljnim paketima igara koje za siću mogu ugrabiti na njegovim stranicama, no nešto manje ljudi zna da Humble predstavlja i solidnu alternativu velikom Steamu. Kako bi skrenula pažnju na svoj servis, ekipa iz Humblea pripremila je zanimljivu promotivnu akciju.

Naime, ako do 10. rujna posjetite ove stranice, moći ćete besplatno ugrabiti Tropico 4. Sve što je potrebno napraviti jest ubaciti igru u svoju virtualnu košaricu, pritisnuti tipku „Get it free“, nakon čega ćete dobiti poveznicu do koda koji na Steamu morate aktivirati u roku od sedam dana.

Tropico 4 na tržište je stigao 2011. godine, a iako nije uspio nadmašiti legendarni original, zabilježio je solidnu prođu kod igrača i publike. Igru na Metacriticu krasi prosječna ocjena 78/100, a kako je dobro ostario, solidan je izbor za sušne dane – pogotovo za nula kuna.