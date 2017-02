Humble Freedom Bundle sadrži gotovo 40 igara

Novi paket koji je osvanuo na Humbleu sastoji se od velikog broja indie igara, zvučnih knjiga i e-knjiga, a svi novci idu u dobrotvorne svrhe

Vjerujemo da je svima lagano dosta američke politike, ali nije ju zadnjih dana lako izbjeći. Tako je i novi Humble Bundle smišljen da prokomentira trenutnu situaciju s imigracijskim zakonom u SAD-u, a oni koji su odlučili sudjelovati mu se jako protive.



"Ponizno se prisjećamo kako su Sjedinjene Države nacija imigranata i ponosno stojimo iza razvojnih timova, autora i udruga koje se bore za slobodu i pravdu za sve. Odabrali smo ove tri organizacije zbog rada na područjima obrane, ljudskih prava i građanskih prava koji budi nadahnuće", rekla je ekipa Humblea.



U ovom impresivnom paketu sudjeluje velik broj indie developera, a svi novci koji budu prikupljeni u narednih tjedan dana ići će u smjeru ACLU (American Civil Liberties Union), Liječnicima bez granica i Međunarodnom odboru za pomoć. Za razliku od ostalih paketa koji se inače prodaju na tim stranicama, ovaj će vas koštati minimalno 30 američkih dolara, ali uključuje 39 igara i sedam zvučnih/elektroničkih knjiga.



Neke od igara koje se mogu izdvojiti jesu logička igra The Witness, simulacija Stardew Valley, roguelike Nuclear Throne, strateška igra Invisible, Inc., dva Early Access naslova Subnautica i Overgrowth, avantura Day of the Tentacle Remastered i logička igra The Swapper. Naravno, sve ostale koje se prodaju su isto veoma dobre ako želite vidjeti što indie svijet nudi.



Ako paket dođe do 300 tisuća američkih dolara, Humble će donirati tu cifru, a kako je tek nešto više od sat vremena nakon početka prodaje prikupljeno gotovo 200 tisuća američkih dolara, vjerujemo kako to neće biti problem. Ponuda vrijedi sljedećih tjedan dana, a uskoro će se otključati još igara i drugog sadržaja. Ako ste zainteresirani, zaputite se na Humbleove stranice.