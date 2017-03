Humble u prodaju stavio osmi Jumbo Bundle

Humble je odlučio paket Civilization igara zamijeniti osmim Jumbo paketom u kojem se nalaze dosta dobre indie igre

Svima je do sada vjerojatno poznato da se smjene paketa na Humbleovim stranicama događaju u prosjeku svaka dva tjedna. Ovaj najpopularniji prodavač više igara po dosta niskoj cijeni je također nekako namjestio da se smjenjuju veliki izdavači i franšize sa indie scenom, pa je tako opet na red došao Humble Jumbo Bundle.



Kao i svi prethodni, novi Jumbo Bundle pod rednim brojem osam u početku sadrži sedam igara, a nakon tjedan dana će se ponuda proširiti. Zasad se po minimalnoj cijeni od jednog američkog dolara prodaju strategija Valhalla Hills, srednjovjekovni RPG Legends of Eisenwald i point and click avantura The Journey Down 1+2 Bundle.



Sljedeće tri igre prodaju se po minimalnoj cijeni od 5,92 američka dolara, a one su kooperativna pucačina Warhammer: End Times - Vermintide, lijepa akcijska igra s nordijskom mitologijom Jotun i simulacija u kojoj bušite naftu imena Turmoil.



Za posljednju igru u ponudi morat ćete izdvojiti minimalno 10 američkih dolara, a ona je multiplayer pucačina s tematikom Prvog svjetskog rata Verdun. Ponuda vrijedi naredna dva tjedna, pa ako ste zainteresirani posjetite Humbleove stranice.