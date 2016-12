Humble Sierra Bundle ponovo u ponudi

Humble Sierra Bundle: strikes again! je paket igara izdavačke kuće Sierra koji sadrži gro zanimljivih naslova po niskoj cijeni

Iako su igre Sierre već bile tema prigodnih kompilacija na Humble Bundleu, u narednih tjedan dana su ponovo dostupne u vidu paketa Humble Sierra Bundle: strikes again!.

Priča je kao i uvijek jednostavna, pa igrači za minimalno 0,96 eura (1 dolar) dobivaju Space Quest Collection, Phantasmagoria 1-2, Police Quest Collection i Shiftlings.

Uplata prosječne cijene koja trenutno iznosi 9,33 eura u košaricu dodaje Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, TimeShift, Quest for Glory 1-5 i Gabriel Knight 1-3.

Za 14,36 eura ili 15 dolara uz sve navedeno imate priliku postati vlasnici igara Caesar 3-4, Geometry Wars 3: Dimensions Evolved, King's Quest Collection (1-7) i Velocity 2X, dok će za 19,95 eura ili preračunato 20 dolara u kolekciju biti uvršten svježi King's Quest: The Complete Collection.

Detalji o svemu slijede ovdje.