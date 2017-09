Impresivni prodajni rezultati za Divinity: Original Sin 2

U razgovoru za Eurogamer vlasnik Larian Studiosa pohvalio se odličnim prodajnim rezultatima njihovog novog RPG-a s borbom na poteze

Divinity: Original Sin veoma je ugodno iznenadio ljubitelje RPG-ova kada je izašao posljednjeg dana u lipnju prije tri godine. Razvoj igre je najprije uspješno financiran putem Kickstarter kampanje, a zatim se dovoljno dobro prodavala da je nezavisni razvojni tim Larian Studios odlučio napraviti Enhanced Edition, portove za konzole i zatim se baciti na razvoj nastavka.



Druga je igra izašla prije četiri dana te prema riječima vlasnika studija, Swena Vinckea, dogurala gotovo do 500 tisuća prodanih primjeraka. Iako je Divinity: Original Sin 2 također imao veoma uspješnu Kickstarter kampanju te se najprije godinu dana nalazio u Early Access fazi, od izlaska pune verzije prije samo par dana prodalo se 180 tisuća primjeraka.



"To je zbilja fantastično, no istovremeno iznad svih naših očekivanja. Uskoro ćemo doseći brojku od 500 tisuća prodanih kopija, a za original nam je za tu brojku trebalo dva ili tri mjeseca", rekao je Vincke te dodao kako će konzolaške verzije morati pričekati jer imaju pune ruke posla s krpanjem verzije za PC.



Divinity: Original Sin 2 je ovog vikenda u jednom trenutku igralo gotovo 86 tisuća igrača, što znači da su Larianovi serveri imali poteškoća jer tim nije očekivao toliku navalu. Igra na Steamu trenutno ima 93% pozitivnih ocjena od 5,5 tisuća, dok su kritičari tek lagano krenuli s objavljivanjem recenzija jer se radi o veoma opširnoj igri. Ako je želite kupiti možete to napraviti na Steamu ili GOG-u, dok ćete sve ostale informacije pronaći na službenim stranicama.