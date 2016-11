Indie Legends 5 Bundle u prodaji

Nova kopilacija koju nam predstavlja ekipa Bundle Starsa donosi osam poznatih indie hitova po smiješnoj cijeni

Na stranicama Bundle Starsa je u prodaju pušten Indie Legends 5 Bundle koji za šaku kuna i nešto lipa donosi osam prilično poznatih indie naslova.

Konkretno, za samo 3,79 eura igrači imaju priliku zaigrati odličnu platformsku avanturu Never Alone, pucački 12 is Better Than 6 i primjerice solidan RTS Grey Goo.

Ostatak ponude čine From the Depths, robot Roller-derby Disco Dodgeball, CastleStorm, Memoria i Papo & Yo, uz napomenu kako ukupna cijena svih ovih naslova da ih kupujete zasebno doseže gotovo 130 eura.

U svakom slučaju, vrlo primamljiva ponuda kojoj je teško odoljeti - mi smo svoj Indie Legends 5 Bundle već nabavili.