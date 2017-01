Injustice 2 stiže u svibnju

Nasljednik odličnog Injusticea: Gods Among Us će krenuti u prodaju 16. svibnja samo za PS4 i Xbox One

Ekipa NetherRealm Studiosa je napokon obznanila datum izlaska borilačkog naslova Injustice 2 koji bi se prema planu trebao pojaviti 16. svibnja ove godine za PlayStation 4 i Xbox One. Riječ je o nastavku Injusticea: Gods Among Us od prije četiri godine koji je predstavio junake i zlikovce iz svijeta DC Universea, te ih suprotstavio u žestokim okršajima. Sama igra je odlično prihvaćena od strane igrača i struke, poglavito zbog odlične mehanike borbe, specijalnih poteza, te zanimljive priče koja nije tipična za ovaj žanr. Injustice 2 će nastaviti taj trend, te donosi sustav napretka i prikupljanja plijena nakon svake borbe, nadogradnje likova, online multiplayer koji spaja igrače podjednakih karakteristika i opreme, a kao i ranije, u planu su zasebne verzije za iOS i Android.