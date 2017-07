Inner World - The Last Wind Monk sredinom rujna

Novo poglavlje opaljenog serijala nam donosi novi zaplet, zanimljive zagonetke, te igrivost pristupačnu svakome

Kalypso Media nas polako priprema za izlazak Inner Worlda – The Last Wind Monk, simpatične avanture koja stiže na konzole i PC 14. rujna.

Igračima će na raspolaganju biti nekoliko likova koje je potrebno izmjenjivati ovisno o situacijama i potrebnim akcijama uključujući razgovore s NPC-ima koji su navodno urnebesno smiješni - tako kažu.

Među značajkama nam je upao u oko višeslojni sustav pomoći koji će nam ukoliko negdje zapnemo polako davati natuknice u sve većim količinama, te prema tvrdnjama autora, svatko tko zaigra Inner World će biti u mogućnosti i privesti ga kraju bez obzira na umješnost.

Igru također krasi vrlo privlačna grafika i glazbena podloga što je vidljivo i u promotivnom videu kojeg donosimo u nastavku, no to smo od novog poglavlja serijala Inner World i očekivali.