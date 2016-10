Izašao drugi multiplayer DLC za DOOM

Nakon prošlotjedne besplatne nadogradnje za svoju pucačinu id Software je pripremio novi DLC usmjeren na multiplayer aspekt igre

Novi DLC za DOOM opet je usmjeren na multiplayer sadržaj, iako je taj mod puno manje popularan od kampanje za jednog igrača. Imena Hell Followed, ovo proširenje ubacuje nove mape, jedno novo oružje, novu opremu i demona kojeg možete utjeloviti.



Tri nove mape - Orbital, Argent Breach i Molten - unose još malo raznolikosti, demon s kojim sada možete igrati je legendarni lebdeći, jednooki Cacodemon koji može marince gađati projektilima i zgrabiti ih jezikom, dok novo oružje Reaper ima demonska obilježja.



Hell Followed je dostupan za PC, Xbox One i PlayStation 4 po cijeni od 14,99 eura ako se kupuje zasebno ili za 39,99 eura u sklopu Season Passa koji uključuje i prvi DLC. id Software ima u planu izdati još jedno proširenje, a nadamo se da će treće i posljednje biti usmjereno na single player.