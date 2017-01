Izašao prvi DLC za Crypt of the Necrodancer

Popularna indie igra u kojoj se krećete u ritmu glazbe dobila je svoj prvi DLC koji se trenutno nalazi u Early Access programu

Nezavisni razvojni tim Brace Yourself Games pripremio je prvo proširenje za svoju igru Crypt of the Necrodancer i odlučio se za njegovo izdavanje u Early Accessu. Iako to nije standardna praksa, tim se na ovaj potez odlučio zato što su imali izuzetno pozitivna iskustva s razvojem originala na taj način.



"Crypt of the Necrodancer je mnogo bolja igra zbog svih povratnih informacija koje smo dobili od naše zajednice za vrijeme Early Accessa i znamo da će se isto ponoviti s Early Accessom za Crypt of the Necrodancer: Amplified. Također, Early Access nam omogućava da DLC stigne do vas brže i znamo da vas ima mnogo koji ga želite što prije zaigrati."



Ime DLC-a je Amplified i njegova priča smještena je prije one u originalu. Glavna junakinja je Nocturna i igrači će upravljati njome kroz nove levele, ubijati nove bosseve i plesati uz novu glazbu. DLC se prodaje po cijeni od 6,99 eura, a cijena originala je trenutno snižena 3,74 eura ako ste zainteresirani. Amplified će u Early Accessu provesti minimalno dva mjeseca, pa ako ga kupite sad budite spremni na promjene.