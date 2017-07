Izašao Secret World Legends

Secret World Legends je open world RPG inspiriran H. P. Lovecraftom

Nastao na ruševinama Secret Worlda, objavljenog davne 2012. Funcom je stvorio svojevrsnog nasljednika- Secret World Legends.

Secret World Legends Funcom zove Open World Action RPG, a smješten je u svijet inspiriran H. P. Lovecraftovim pričama, i obećaje igračima više akcije, lakše snalaženje u samoj igri i ugodniju igru od svojeg pretka.

Mračne sile opet prijete našem svijetu, a na igraču je da odabere na čijoj će strani stajati u tajnom ratu između dobra i zla. Za razliku od uobičajenih MMOova gdje sposobnosti samog lika određuju koliko će igrač biti uspješan ili neuspješan, Secret World Legends se hvali dodatnom komponentom- Igrači će sami morati mozgati i otkrivati razne tajne u posebnim istraživačkim misijama.

Naravno da je najavljen i dolazak na Steam, no za to će se igrači morati strpjeti do kraja srpnja.

Secret World Legends je dostupan besplatno na njihovoj službenoj stranici.