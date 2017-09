Izašla cyberpunk akcijska igra Ruiner

Nova igra koja pomalo podsjeća na Hotline Miami i koju je pod svoje okrilje uzeo Devolver Digital od danas je dostupna

Prvi projekt iza kojeg stoji nezavisni razvojni tim Reikon Games zove se Ruiner. Radi se o cyberpunk akcijskoj igri iz ptičje perspektive koji na prvu malo baca na popularni Hotline Miami, no kad se ona malo dublje prouči, ipak ima svoj identitet i ideje.



Radnja se odvija 2091. godine u metropoli Rengkok, vi se nalazite "u ulozi psihopata koji se iskaljuje nad korumpiranim sustavom kako bi otkrio istinu i došao do svog brata kojeg su oteli". U tom zadatku vam pomaže misteriozna hakerica, kao i arsenal oružja i nadogradnje koje možete mijenjati po potrebi.



Ruiner je dostupan za PC putem Steama, PlayStation 4 i Xbox One i prodaje se po cijeni od 19,99 eura, a ako uz igru želite još i soundtrack ta će vas verzija igre koštati 26,98 eura. Kritičari su uglavnom zadovoljni i igra trenutno ima prosječnu ocjenu 77/100, dok se drugi bitni detalji o igri koji će vam pomoći odlučiti da li je ova igra za vas nalaze na službenim stranicama.