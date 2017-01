Izašla druga ekspanzija za The Binding of Isaac

Jedna od popularnijih indie igara dobila je svoju drugu ekspanziju koja osim standardnih proširenja ubacuje i veoma traženu podršku za modove

Edmund McMillen je na svojem službenom blogu objavio kako je svim zainteresiranim igračima dostupna druga ekspanzija za The Binding of Isaac: Rebirth. Imena Afterbirth+ ova ekspanzija, kao i ona prije nje, ubacuje brdo novih itema, soba, izazova i sličnih stvari, ali ono čemu se mnogi igrači najviše vesele jest podrška za modove.



Oni koji su već stvarali svakakve svoje kreacije sada imaju pristup alatima koje koristi razvojni tim s kojima mogu dizajnirati, uređivati i igrati se s velikim brojem modova. McMillen je dao neke naputke onima koji se žele upustiti u njihovu izradu i dodao da oni koji žele da on pogleda njihove uratke pošalju Tweet ili odu na službeni Binding of Isaac Reddit.



Za igranje Afterbirtha+ morate imati prvu ekspanziju kao i originalnu igru, a on će se do 10. siječnja prodavati po cijeni od 6,66 eura. Zasad je nova ekspanzija dostupna samo na PC-u, dok je konzolaška verzija u izradi i stiže ovog proljeća. Trailer se nalazi ispod teksta i standardno je bizaran, a svi detalji o ekspanziji nalaze se na Steamovim stranicama.