Izašla nova nadogradnja za Heroes of the Storm

Novom nadogradnjom za Heroes of the Storm počinje novi Machines of War event tokom kojega je moguće osvojiti besplatne heroje ili druge nagrade

Blizzard je otkrio da su kroz novu nadogradnju nedavno pokrenuli novi Heroes of the Storm event imena Machines of War. Među brojnim dodatnim sadržajima se posebno ističe novi igrivi heroj; Alarak, te potpuno novi Battleground. Vrijedi napomenuti i da će svi igrači Heroes of the Storma tokom eventa Machines of War moći odabrati između dvije nagrade: 4000 golda ili otvaranje besplatnog heroja. Izbor besplatnih heroja uključuje Thralla, Anub'arak, Tyrande, Uthera, Nazeebo i Sonyu, a igrači koji ih već imaju u svojim kolekcijama će jednostavno dobiti 4000 golda.

Osim novog heroja, event Machines of War donosi novi Battleground imena Braxis Holdout. Radi se o mapi inspiriranoj Starcraftom u kojoj je cilj zadržati kontrolu nad dva središnja svjetionika, skupiti što više malenih Zergova, te čitav roj potom pustiti na neprijatelje. Uz to, sa novom nadogradnjom stiže i veći broj prepravaka i drugih tehničkih poboljšanja, a više detalja o svim novim sadržajima za Heroes of the Swarm je dostupno na službenim stranicama.



Heroes of the Swarm je objavljen u lipnju prošle godine, a trenutno broji 55 igrivih heroja podijeljenih u četiri različite klase, Assassin, Warrior, Support i Specialist. Osim starih uzdanica iz svjetova Warcrafta, Starcrafta i Diabla, Blizzard je postavu heroja u Heroes of the Stormu obogatio i sa likovima iz starog im hita The Lost Vikings, te novim nadama iz ovogodišnjeg Overwatcha.