Izašla prva epizoda Life is Strange: Before the Storm

Square Enix je objavio kako je od danas dostupna prva od tri epizode koje prate priču prije događaja iz Life is Strange

Life is Strange, Dontnodova avantura prožeta raznim životnim problemima uz dodatak nekih nadnaravnih elemenata, bila je veoma popularna i jako dobro ocijenjena kada je izašla, a trenutno na Steamu ima gotovo sto tisuća recenzija od kojih je 96 posto pozitivnih. Igrači su se zaljubili u protagonistice Max i Chloe, tako da je bilo za očekivati da će igra dobiti barem nekakav nastavak.

Ipak, Dontnod se odlučio pozabaviti svojim novim projektom Vamypr, a štafetu za Life is Strange: Before the Storm preuzeo je tim Deck Nine. Radnja se odvija prije one iz originala i umjesto Max, prati Chloe i njen odnos s novom prijateljicom Rachel.

Kao i u originalu, možete očekivati donošenje teških odluka koje će imati posljedice na sve likove koji su uključeni, a prva od tri planirane epizode imena Awake dostupna je od danas svim zainteresiranim igračima na PC-u, Xboxu One i PlayStationu 4. Razvojni tim je pripremio poseban trailer kao proslavu izlaska prve epizode, a možete ga pogledati ispod teksta. Ostale informacije o novoj igri, kao i o onoj prethodnoj možete pronaći na službenim stranicama.