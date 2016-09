Izašlo četvrto poglavlje King's Questa

Sierra je izdala predzadnju epizodu avanture koja je svoju povijest započela prije više od 30 godina

Prošle godine krajem srpnja izašla je prva epizoda reboota serijala avantura King's Quest. Razvojni tim The Odd Gentleman je od tada izdao tri epizode, a sada se pridružila četvrta pod imenom Snow Place Like Home.



Nova avantura prati kralja Grahama koji se iznenada mora nositi s time što mu se sin Alexander vratio nakon što su ga kao novorođenče oteli prije 18 godina. Dok rješavaju ogromne izazove i zagonetke unutar Ice Palacea, Graham mora pokušati dokučiti što se događalo s njegovim sinom sve ove godine.



King's Quest - Chapter 4 dostupan je za PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 i PlayStation 4, a nakon njega stiže još jedna epizoda. Prvo poglavlje dostupno je besplatno za preuzimanje, a ostale epizode možete kupiti zasebno ili u sklopu Season Passa.