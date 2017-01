Just Cause 3 dobio multiplayer mod

Nakon uspješno okončanog beta testiranja sada je moguće preuzeti iščekivani multiplayer mod za Just Cause 3

PC izdanje Just Causea 3 je nedavno obogaćeno sa novim multiplayer modom. Čitava stvar stiže pod nazivom JC3: MP, te svijet Just Causea 3 otvara kooperativnom i kompetitivnom multiplayer ludilu u vidu deathmatch sukoba, utrka ili jednostavnog zajedničkog istraživanja. Just Cause 3 Multiplayer je prošloga mjeseca uspješno prošao kroz fazu beta testiranja, no tvorci poručuju da su radovi i dalje u tijeku.

Za instalaciju JC3: MP moda je dovoljno posjetiti službene stranice, te preuzeti mod i novi launcher. Hardverski zahtjevi također ostaju nepromijenjeni u odnosu na standardno single player izdanje igre, iako se preporuča što snažnija konfiguracija, i to zbog broja igrača koji se u isto vrijeme mogu naći na multiplayer serveru.



Iza JC3: MP moda stoji grupa nanos GbR. Ekipa moddera odgovorna za uspješni multiplayer mod Just Causea 2 se razišla nakon što je voditelj projekta Cameron Foote najavio da mu razvojna kuća Avalanche Studios ponudila radno mjesto.