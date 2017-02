Kako izgleda borba u Mass Effect: Andromedi

Do izlaska nove igre u sci-fi svijetu Mass Effecta ima nešto više od mjesec dana, a BioWare je sad odlučio prvi put pošteno pokazati gameplay

BioWare već neko vrijeme pomalo otkriva detalje o Mass Effect: Andromedi. Do sada smo se imali prilike upoznati s dijelom priče, brodom koji će nam biti dom i posadom koja nas prati. Sada je na red došao sam gameplay, točnije borba, a ovo je prvi video u nizu kojeg će objaviti prije nego što igra izađe.



U videu je moguće vidjeti kako će se Ryder kretati po bojištima, koja će oružja imati na raspolaganju za sređivanje neprijatelja i koje će vještine moći koristiti. Po prvi put u serijalu bit će moguće skakati uz pomoć "jump-jeta" koji još pomaže za izbjegavanje i lebdenje za vrijeme borbe. Oružja su podijeljena u četiri kategorije - pištolji, sačmarice, snajperi i puške - no u odnosu na prijašnje igre, njihovo korištenje nije ograničeno klasama.



Vještine su još uvijek podijeljene u Combat, Tech i Biotics kategorije, pa u kombinaciji sa svim ostalim možete naći stil koji vam odgovara. Video u pitanju možete pogledati ispod teksta, a Mass Effect: Andromedu ćemo u punoj verziji moći zaigrati 23. ožujka na računalima, Xboxu One i PlayStationu 4. Origin i EA Access pretplatnici imat će mogućnost isprobavanja igre tjedan dana ranije u trajanju od 10 sati, a sav napredak sačuvat će u slučaju da se odluče na kupovinu igre.